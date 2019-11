Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Larún sorgt für grüne Momente

Hückeswagen Mit irischen Melodien begeistern die musikalischen Gäste im Kultur-Haus Zach.

Dann schließen sie die Augen, und ihre Hände scheinen selbstständig Gitarre und Geige zu spielen, unzählige Flöten, die Tasten, die Uilleann Pipes, die zumindest entfernt an einen Dudelsack erinnert und die Bodhrán, eine Art Trommel. Das Zusammenspiel dieser Instrumente schafft jene Musik, die weite Grünflächen vor dem inneren Augen entstehen lassen, raue Klippen, volle Pubs und tanzende Mädchen mit Blumen im Haar. Larún allerdings gelingt noch ein bisschen mehr – vermutlich auch, weil das Ensemble viele Eigenkompositionen mitgebracht hat, die neben dem irischen auch einen eigenen Klang haben. Dann erzählt eine Melodie von der Begegnung mit einem weißen Reh in den Bergen. Sie beginnt mit einem leisen Zupfen der Gitarre, für das Cornelius Bode sorgt. Dazu gesellt sich Stefan Decker mit einer der irischen Flöten, die so charaktergebend sind für die Musik. Als Markus Pede an der Bodhrán einstimmt, wird das Stück komplett – und es wandelt plötzlich sein Gesicht, nimmt an Tempo auf, und vor den Augen der Zuschauer beginnen kleine Rehkitze zu tanzen und zu springen. So schafft Musik Bilder, so sorgt sie für Gefühle. „Bravo“-Rufe belohnen die drei Musiker. Und dann kehren Catherine Kuhlmann an den Tasten, die der Gruppe auch ihre Stimme leiht, Franziska Urton und Borja Baragaño mit der Uilleann Pipes auf die Bühne zurück und machen das Ensemble wieder komplett. In den meisten Fällen genügt schon die Melodie der eingespielten Gruppe, die gerade ihre neue CD herausgebracht hat, um jene Bilder zu malen. Aber zuweilen nimmt auch Catherine Kuhlmann das Mikrofon zur Hand – singt, summt und lädt das Publikum ein, sich in einen Chor zu verwandeln. Das lässt sich nicht zweimal bitten.