Kultur in Hückeswagen Lars Ruths magisch-witzige Gedankenzaubereien

Es ging etwa um Gedankenübertragung, wenn er beispielsweise genau das Wort, das sich ein Zuschauer vorstellte, auf seinen Schreibblock schrieb. „Fensterbank“ war dieses Wort – und erfahren, wie er es in den Gedanken des Zuschauers „gelesen“ hatte, das wollte das Publikum sicherlich nur zu gerne. Oder es ging um die „Wunschenergie“, die in der Lage war, eine Fünf-Cent-Münze in der Hand einer Zuschauerin zu verbiegen. Deutlich wurde dabei, dass der Mentalist seinem Publikum sehr wohlwollend gegenüberstand. „Alles, was ich hier mache ist mir viel zu wichtig, als dass ich damit jemanden bloßstellen würde. Hier braucht niemand Angst zu haben.“ Das sagte er, während drei Frauen aus dem Publikum auf der Bühne Platz genommen hatten und deren Gedanken er lesen wollte.