Kommunalwahl in Hückeswagen : Bernd Lohmann: „Distanziere mich von AfD“

Landwirt Bernd Lohmann – hier mit Roxy, der schönsten Kuh im Rheinland 2019 – ist nicht der AfD-Kandidat gleichen Namens für die Kommunalwahl. Foto: OBK

Hückeswagen Offenbar gibt es den Namen Bernd Lohmann zweimal in Hückeswagen. Einer von beiden tritt am 13. September für die AfD bei der Kommunalwahl an – das ist aber nicht der Landwirt aus Steffenshagen. Das bestätigte das Wahlamt.

Der Landwirt aus Steffenshagen heißt nicht Müller, Meier oder Schmitz mit Nachnamen, sondern Lohmann. Den gibt es – im Vergleich eben zu den der Müllers, Meiers oder Schmitzens – deutlich seltener. Dennoch gibt es auch andere mit dem gleichen Nachnamen und in Hückeswagen zumindest einen mit dem gleichen Vornamen Bernd. Und ein Bernd Lohmann kandidiert für die AfD, die am 13. September erstmals in Hückeswagen in den Stadtrat gewählt werden will, tatsächlich im Wahlbezirk 130 (BEW-Büro, Bahnhofsplatz). „Aber das bin nicht ich!“, betonte Landwirt Bernd Lohmann aus Steffenshagen am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion.

Er sei in den vergangenen Tagen, nachdem die AfD ihre Kandidatenliste veröffentlicht hatte, von vielen Hückeswagenern angesprochen worden, warum er denn für den Stadtrat kandidiere und ausgerechnet für die AfD. „Von dieser Partei distanziere ich mich aber“, betonte Lohmann. Überhaupt sei er „lebenslanger CDU-Wähler“. Der Steffenshagener Landwirt geht davon aus, dass es in Hückeswagen einen weiteren Bernd Lohmann gibt. „Den kenne ich aber nicht“, sagte er.

Ursula Thiel, die bei der Stadtverwaltung seit mehr als zwei Jahrzehnten sämtliche Wahlen organisiert, bestätigte seine Einschätzung. „Es handelt sich hierbei um eine zufällige Namensgleichheit“, bestätigte sie auf Anfrage. „Der Bernd Lohmann, der für die AfD kandidiert, ist jemand anderes und nicht der Landwirt aus Steffenshagen.“

Letzterer versicherte, keinerlei Ambitionen auf ein politisches Amt und kein Interesse daran zu haben, im Stadtrat zu sitzen. „Ich bin Vorsitzender des Kreisrindviehzuchtvereins“, sagte Bernd Lohmann. Das sei sein einziges ehrenamtliches Amt, betonte der Landwirt.

(büba)