Sportplatz-Gebäude in Hückeswagen : Land fördert Kabinen-Sanierung mit 855.000 Euro

Sportplatz-Gebäude in Hückeswagen

So soll einmal das Kabinengebäude am Sportplatz nach der Erweiterung und Sanierung aussehen. Foto: Stadt

Schnabelsmühle Bürgermeister Dietmar Persian zeigt sich froh über die Zeichen aus Düsseldorf; im Frühjahr könnte mit dem Um- und Anbau sowie der energetischen Sanierung des Gebäudes am Sportplatz begonnen werden.

Gut 50 Millionen Euro geben das Land NRW und der Bund für den Investitionspakt „Sportstätten 2022“ aus, 66 Projekte sollen landesweit gefördert werden – darunter ist auch der Anbau und die Modernisierung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Schnabelsmühle und der angrenzenden Außenanlagen. Das teilt die Pressestelle der Staatskanzlei NRW im Auftrag von Ina Scharrenbach , Landesministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung, mit. Eine Einschränkung gibt es allerdings: „Die Förderung erfolgt vorbehaltlich des Inkrafttretens der Verwaltungsvereinbarung 2022 zwischen den Ländern und dem Bund.“ Die Landesförderung wäre 105.000 Euro höher als der Betrag, den der damalige CDU-Landtagsabgeordnete Peter Biesenbach aus Hückeswagen Ende vorigen Jahres genannt hatte.

Ende der 70er / Anfang der 80er Jahre war das Kabinengebäude oberhalb des Sportplatzes errichtet worden. Doch die gut vier Jahrzehnte seit dem Neubau haben sich inzwischen bemerkbar gemacht. Nicht zuletzt auch deshalb, weil der einzige Sportplatz in Hückeswagen von noch mehr Vereinen und Institutionen genutzt wird, weswegen die Kabinen täglich an den Nachmittagen und Abenden genutzt werden. Fest steht daher: Das sogenannte Sportlerheim muss nicht nur energetisch saniert, sondern auch erweitert werden. Die Stadt hatte im Vorjahr die Gelegenheit genutzt und sich um Fördermittel aus dem Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten des Bundes beworben. Jetzt scheint es so, als sollte die Zusage nur noch eine Frage der Zeit sein.