Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Kurzfilme über Rassismus im Alltag

Im Anschluss an die vier Filme gibt es noch ein Gespräch von Nadine Lindörfer vom Netzwerk gegen Rechts mit Horst Wegener, einem der Produzenten des zuletzt gezeigten Films „Schweigemahl“. Darin geht es auch um die Motivation für den Film. „Ich wollte damit deutlich machen, dass auch in einem vermeintlich intakten Umfeld, etwa in der Familie, Alltagsrassismus vorkommen kann“, sagt der Regisseur, der für den Abend aus Wuppertal nach Hückeswagen gekommen ist und Rassismus wegen seiner Herkunft aus Ecuador auch schon am eigenen Leib erfahren hat – auch in Hückeswagen. „Ich bin einmal an der Bever-Talsperre als ‚Ölauge‘ beschimpft worden“, sagt er. Und ergänzt lachend: „Ich habe in Hückeswagen aber auch schon ganz lecker Eis gegessen…“