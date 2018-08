Hückeswagen: Kurzes Unwetter sorgt für fünf Feuerwehr-Einsätze

Zu fünf Einsätzen wegen des Unwetters musste die Feuerwehr am Donnerstagnachmittag ausrücken. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Kurz aber heftig war das Unwetter, das am Donnerstagnachmittag über Hückeswagen hinweg zog. Starkregen und Sturmböen sorgten einen zweieinhalbstündigen Einsatz der Feuerwehr.

An fünf Stellen mussten umgekippte Bäume oder abgerissene Äste entfernt werden.

„Der erste Alarm erreichte uns um 15.25 Uhr“, berichtete Stadtbrandinspektor Karsten Binder. In Frohnhausen waren Bäume auf die Fahrbahn und in eine Telefonleitung gestürzt. Anschließend musste der Löschzug Stadt zur Schnabelsmühle, wo ein großen Baum auf den Radweg gekippt war. Ebenso lagen Bäume auf der K 11 bei Kormannshausen, wohin die Löschgruppe Herweg abgeordnet wurde.