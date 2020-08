Pflegende Angehörige in Hückeswagen : Kursus zum Thema „Leben mit Demenz“

Hückeswagen Die Senioren- und Pflegebeauftragte der Stadt bietet einen vierteiligen Kursus an für Angehörige von Demenz-erkrankten, Ehrenamtlichen und sonstigen Interessierten. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen.

Zum Weltalzheimertag am 21. September unter dem Motto „Demenz – wir müssen reden“ bietet der Landesverband der Alzheimer Gesellschaften in Kooperation mit der Stadtverwaltung den kostenfreien Kursus „Leben mit Demenz“ an und lädt Angehörige, Ehrenamtliche und Interessierte zu Information und Austausch ein. „Gleichzeitig werden mit dem Kursus bürgerschaftlich engagierte Menschen für ihren ehrenamtlichen Einsatz im Rahmen der Nachbarschaftshilfe qualifiziert“, teilt Diana Hintemann, die Senioren- und Pflegeberaterin der Stadt, mit. Angehörige fänden so Entlastung und könnten sich notwendige Auszeiten nehmen.