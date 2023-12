(D)ein Euro für Hückeswagen Kurioses Novum beim Ein-Euro-Verein

Das hat es in der achtjährigen Geschichte des Ein-Euro-Vereins so noch nicht gegeben: Erstmals gab es bei der Abstimmung der Mitglieder unter drei vorgestellten Projekten ein Patt. Als jetzt auf der Beiratssitzung des Vereins „(D)ein Euro für Hückeswagen“ im Hotel Kniep die abgegebenen Stimmen für die Abstimmung im November ausgezählt worden waren, stand ein Novum in der Vereinsgeschichte fest: Zwei Projekte erhielten exakt gleich viele der gültigen, abgegebenen Stimmen – die Anlage einer Wildblumenwiese in den Wupperauen und die Erneuerung des Prinzenwagens der Kolpingsfamilie.