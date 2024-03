Sportplatz Schnabelsmühle in Hückeswagen Sportbetrieb steht still für Erneuerung des Kunstrasens

Betroffen von den Arbeiten und der damit einhergehenden mehrwöchigen Sperrung ist auch der beliebte Talsperrenlauf, dessen 38. Austragung ansteht. „Dieser wird weder am gewohnten ersten Samstag im Mai, noch vor den Sommerferien stattfinden“, stellt Gotter klar. Die Verantwortlichen beim Stadtsportverband sind aktuell noch in der Überlegung, ob die Veranstaltung eventuell zwischen den Sommer- und Herbstferien stattfinden kann. Durch andere Veranstaltungen in dieser Zeit – dazu zählen unter anderem der ATV-Triathlon, das Altstadtfest sowie Cityläufe in der Nachbarschaft – gestaltet sich die Terminfindung jedoch schwierig.