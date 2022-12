Kultur-Haus Zach in Hückeswagen Ein Fest für die Dekorations-Künstler

Die Gäste strömten bereits am Samstagnachmittag in Scharen in den warmen und weihnachtlich lockenden Ausstellungsraum der Kulturmesse auf der Islandstraße. Der Duft der traditionellen Waffelbäckerei und die festlichen Lichter auf den kunstvollen Adventsgestecken von Weihnachts-Floristin Brigitte Brand aus Wermelskirchen luden die durchgefrorenen Spaziergänger zu einer stimmungsvollen und gemütlichen Kaffeepause ein.