Martinsmarkt in Hückeswagen : 25. Kulturmesse präsentiert bezauberndes Kunsthandwerk

Martinsmarkt in Hückeswagen

Hückeswagen Die Besucher, Veranstalter und Ausstellerinnen der Kulturmesse im Kultur-Haus Zach zeigten sich beim verkaufsoffenen Sonntag zufrieden.

Die Kulturmesse des Stadtkulturverbands profitiert seit einigen Jahren vom Martinsmarkt, dem verkaufsoffenen Sonntag. Das zeigte sich auch dieses Mal wieder, nutzten doch viele Besucher das bunte Verkaufsangebot im Kultur-Haus Zach. „Die Messe bietet sich hervorragend für eine kleine Einkaufspause bei leckeren Waffeln und heißem Kaffee an“, befand Besucherin Silvia Maurer. Sie freute sich über handgefertigte Ohrringe, die sie an einem der kreativen Designerstände entdeckt hatte.

Die 25. Kulturmesse unter dem Verkaufsmotto „Schmuck & Accessoires“ lud wieder zum Stöbern und Verschnaufen ein. Stefan Noppenberger als Vorsitzender des Stadtkulturverbandes freute sich auch bei dieser inzwischen fest etablierten Institution über den positiven Zuspruch bei Besuchern und Ausstellern. Und Besucherin Ute Blume betonte: „Man ist doch in diesen Zeiten inzwischen über jede lebendige Veranstaltung froh, die überhaupt stattfindet.“

An diesem Sonntagnachmittag präsentierten im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße die Schmuck- und Modedesignerinnen Heike Walder, Andrea Rosowski, Elisabeth Schäfer und Monika Zimmermann attraktive Handtaschen, Strickmoden für Kinder, bezaubernde Ketten und Ringe aus farbenfrohen Mineralien und zum ersten Mal auch Miniaturkrippen: Schmuckkünstlerin Heike Walder stellte verschiedene Kleinst-Weihnachtskrippen in Holzlaternen mit teils winzigen Jesusfigürchen aus. „Früher hat mein Vater wunderbare große Holzkrippen gebaut. Jetzt möchte ich diese Tradition mit meinen eigenen künstlerischen Möglichkeiten gern weiterführen“, erläuterte die Wipperfürtherin.