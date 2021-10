Ausstellung zum Hückeswagener Martinsmarkt : Kulturmesse mit „Mode & Style“

Hückeswagen Der Stadtkulturverband lädt für Sonntag, 7. November, 13 bis 18 Uhr, ins Kultur-Haus Zach ein. Sechs Kunsthandwerkerinnen präsentieren Modisches und Accessoires.

Wie so vieles und vor allem der Martinsmarkt war auch die Kulturmesse des Stadtkulturverbands im vorigen Jahr dem zweiten Corona-Lockdown zum Opfer gefallen. Wie der Martinsmarkt – der verkaufsoffene Sonntag am 7. November – soll nun aber auch wieder die Kulturmesse stattfinden. Daher hat der Stadtkulturverband bereits seine Planungen für die 23. Veranstaltung dieser Art abgeschlossen Von 13 bis 18 Uhr erwartet die Besucher am 7. November im Kultur-Haus Zach an der Islandstraße unter dem Motto „Mode & Style“ kreative Modeideen, ausgefallene Accessoires aus Wolle und Filz sowie kunstvollen Schmuck aus Perlen, Mineralien und Edelsteinen. Künstlern und Kunsthandwerker bietet der Verband wieder eine Plattform, um ihre Kunst- und Handarbeiten zu zeigen und auch zu verkaufen.

Kreatives aus Metall und Perlen zeigt Heike Walder. Die Wipperfürtherin stellt Schmuck aus Aluminiumdraht her und veredelt diese mit Glasperlen und weiteren Materialien. Mit dabei hat sie unterschiedliche Ringe in verschiedenen Größen, Armbänder, Kettenanhänger und Ketten im Lagenlook.

Aus Wermelskirchen kommen gleich drei Künstlerinnen, allesamt Stammausstellerinnen auf der Kulturmesse. Elisabeth Schäfer präsentiert Filzarbeiten wie modische Accessoires, ausgefallene Taschen oder praktische Handy- und Smartphonehüllen in verschiedenen Formen und Farben. Monika Zimmermann präsentiert eine große Auswahl an gestrickter Kindermode, Socken, Handschuhe und kreative Häkelarbeiten. Und Karin Pickenpack hat ihr Herz der Mode verschrieben: Sie zeigt eine breite Auswahl selbst gefertigter Kleidungsstücke sowie Accessoires.

Bei der Kulturmesse zum Martinsmarkt sind zudem Karten für die nächsten Veranstaltungen im Kultur-Haus Zach erhältlich. Als Beispiele nennt Noppenberger, der auch im Trägerverein aktiv ist, die beiden Konzerte mit den „Gregorian Voices“ zum zehnjährigen Bestehen des Kulturhauses am Samstag, 27. November, das Konzert „Fresh Folk from Scotland“ mit Sabrina Palm & Steve Crawford am 13. November, das Weihnachtskonzert „A Celtic Christmas“ mit weihnachtlichen Harfenklänge des Musikers Tom Daun am 18. Dezember und das Konzert „You’ll Never Walk Alone“ mit der Orgelspielerin Claudia Hirschfeld und dem Panflötenspieler David Döring zum Jahresabschluss am 29. Dezember.