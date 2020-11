Martinsmarkt in Hückeswagen : Kultur-Haus Zach wird zur „Waffelbäckerei to go“

Beim Martinsmarkt bietet das Kultur-Haus Zach regelmäßig Waffeln an – dieses Mal aber nur zum Abholen im Eingangsbereich. Foto: dpa-tmn/Dr. Oetker Nahrungsmittel KG

Hückeswagen Trotz der drastischen Einschränkungen aufgrund der Coronalage wird das Kultur-Haus Zach beim Martinsmarkt, dem verkaufsoffenen Sonntag der Wergebemeinschaft am 8. November, öffnen – wenn auch nur für den Außer-Haus-Verkauf.

Seit es das Kultur-Haus Zach gib – die Eröffnung war am 26. November 2011 – öffnet es auch zum Martinsmarkt, dem verkaufsoffenen Sonntag der Werbegemeinschaft am ersten Sonntag im November (wenn der nicht, wie dieses Jahr, auf den Feiertag Allerheiligen fällt). Zumindest daran wird die Corona-Krise am kommenden Sonntag, 8. November, nichts ändern. Weil aber die Einzelhändler aufgrund der verschärften Corona-Einschränkungen seit Montag keine Aktionen anbieten und Außenstände aufstellen können, muss auch der Trägerverein des Kultur-Hauses Zach sein Programm abspecken. So bietet er dieses Mal für die Zeit von 13 bis 18 Uhr eine „Waffelbäckerei to go“ an, teilt Vorsitzender Detlef Bauer mit.

„Durch den aktuellen Lockdown im Veranstaltungsbereich müssen wir im Monat November auf Einnahmen verzichten, auch wenn die Kosten weiterlaufen“, erläutert Bauer. „Um zumindest ein wenig Geld in die Vereinskasse zu bekommen und den verkaufsoffenen Sonntag der Werbegemeinschaft wie in jedem Jahr zu unterstützen, haben wir vereinsintern überlegt, was wir trotz der Beschränkungen machen können.“ In Abstimmung mit dem Ordnungsamt hätten sich die Beteiligten den Außer-Haus-Verkauf von Waffeln (Foto: dpa) entschieden, die es ansonsten in gemütlicher Atmosphäre im Kultur-Haus Zach gegeben hätte. „Damit können wir die Besucher des verkaufsoffenen Sonntags zumindest ein wenig verwöhnen und zugleich können die Besucher unsere Kulturarbeit ein wenig unterstützen, damit es dann nach dem Lockdown mit einem vielfältigen Programm weitergehen kann“, sagt Bauer.

So wird das Kultur-Haus Zach an der oberen Islandstraße am 8. November, für Besucher nicht geöffnet sein. Lediglich am Eingang wird es eine Bestell- und Ausgabestelle geben, an der frische Waffeln mit Puderzucker oder Schoko- oder Erdbeersoße, Kaffee oder Tee und heiße Bockwürstchen zum Mitnehmen erhältlich sind. Um die Sicherheitsbestimmungen zu wahren, gilt für die Wartenden ein Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen, zudem muss in der Warteschlange und an der Bestelltheke ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Auch dürfen die Waffeln bzw. Würstchen erst in einem Abstand von 50 Metern zum Kultur-Haus Zach verzehrt werden, wie es die aktuelle Corona-Schutzverordnung des Landes NRW verlangt.

Bauer: „Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Besucher vorbeikämen, um unser kulinarisches Angebot zu nutzen.“ Letztlich würden sie damit die Kultur und die Aktionen unterstützen.

(büba)