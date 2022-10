Kultur in Hückeswagen : Kultur-Haus Zach trotzt der Krise mit jeder Menge Kultur

Kultur in Hückeswagen

Winni Boldt tritt am 26. November zusammen mit Bo Wigger im Kultur-Haus Zach auf. Foto: Boldt

Hückeswagen Im Kultur-Haus Zach in Hückeswagen wartet in den kommenden Wochen ein interessantes Programm auf die Besucher. Eeiner der Höhepunkte ist das Galakonzert der „Tenöre4you“ Toni Di Napoli und Pietro Pato.

Kultur in Zeiten der Krise? Für den Trägerverein des Kultur-Hauses Zach ist das kein Widerspruch, im Gegenteil: Er lässt sich nicht entmutigen und hat für die kommenden Wochen jede Menge Kultur geplant. „Zahlreiche interessante Programmpunkte warten auf die Besucherinnen und Besucher“, verspricht Stefan Noppenberger vom Trägerverein.

Als besonderen Höhepunkt bezeichnet Noppenberger das Galakonzert der „Tenöre4you“ Toni Di Napoli und Pietro Pato am Samstag, 5. November. „Bei ihrem Auftritt präsentieren sie ein spektakuläres Programm mit einer Mischung von ausgelassener Fröhlichkeit und befreitem Singen, in dem Künstler und Publikum zu einem Chor verschmelzen“, verspricht er. Bereits tags zuvor ist das „Central Park-Duo“ im oberen Island zu erleben, das die bekanntesten Songs von Simon & Garfunkel aufleben lässt. Kreative Angebote rund um das Thema „Schmuck & Accessoires“ gibt es bei der 25. Kulturmesse des Stadtkulturverbands am Sonntag, 6. November, die parallel zum Martinsmarkt stattfindet.