Konzert in Hückeswagen Kultur-Haus Zach startet mit irischer Musik ins Jahr

Die Band wurde 2008 in Doolin (Irland) von dem Iren David Hutchinson gegründet und ist mit ihrer Musik in Deutschland, Holland und Irland unterwegs. Während einer stürmischen Nacht wurde „Fragile Matt“ in einer irischen Kneipe geboren. Der Name stand auf einem abgenutzten Akkordeonkoffer, auf den sein 82-jähriger Besitzer seinen Vornamen geschrieben hatte (Matt), genau unter dem Hinweis ‚zerbrechlich‘ (fragile).