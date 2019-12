Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Abo soll neue Besucher bringen

Hückeswagen Das Kultur-Haus Zach vom Island ist beim kulturellen bergischen Verbund dabei.

Das Kultur-Haus Zach ist in der Schloss-Stadt der Ort, an dem die meisten kulturellen Veranstaltungen stattfinden. Praktisch wöchentlich treten im oberen Island Kleinkünstler, Bands, Kabarettisten oder Comedy-Künstler auf. Da ist es nur logisch, dass auch Hückeswagen Teil des bergischen Verbunds „Gemeinsame Sache“ ist. Neun Häuser der Kultur in Remscheid, Wipperfürth, Burscheid, Radevormwald und Hückeswagen sind beteiligt und bieten zwei Abos mit einmal fünf und und einmal vier Veranstaltungen zum günstigen Preis an. Im blauen Abo für 70 Euro sind der Kulturkreis Radervormwald, die Klosterkirche, das Teo Otto Theater und das Westdeutsche Tournetheater (WTT) in Remscheid dabei.

Das Kultur-Haus Zach ist mit dem Auftritt von Angelika Beier und ihrem Programm „Höhepunkte zwischen Sex und 60“ am Samstag, 14. März, zusammen mit dem Rotationstheater in Remscheid, der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth, der Kattwinkelschen Fabrik in Wermelskirchen und dem Kulturverein Burscheid im roten Abo für 77 Euro vertreten. „Es ist das dritte Mal, und es war immer eine gute Sache“, lobt Stefan Noppenberger, Vorsitzender des Stadtkulturverbands und zweiter Vorsitzende des Trägervereins des Kultur-Hauses, das Angebot. „Es ist eine gute Chance für die unterschiedlichen Häuser, auch einmal Besucher aus den anderen Städten zu bekommen“, ergänzt er. So seien etwa beim Auftritt des Boogie-Pianisten Ben Waters vor einem Jahr zahlreiche Besucher aus Burscheid in Hückeswagen gewesen.