Ausstellung in Hückeswagen : Farbenpracht fürs Kultur-Haus Zach

Hückeswagen Die Wipperfürther Künstlerin Maria Callegari stellt ab Sonntag, 23. August, aus. Zu sehen sein werden ihre Werke, die die heimische Region und Teile Afrikas in ein strahlendes Licht rücken, bis zum 20. September.

Maria Callegari wurde 1949 in Emden geboren. Das Malen ging ihr schon von klein auf leicht von der Hand, so dass sie bereits als Kind verschiedene Malwettbewerbe gewann. „Etwa 30 Jahre lang setzte sie ihr Talent im Karneval um und bemalte diverse Karnevals- und Motivwagen, wobei sie auch hier zahlreiche erste Preise erzielte“, berichtet Noppenberger. Daneben setzte sie ihr Können auch bei der Erstellung großflächiger Theaterkulissen um. Mit Beginn des Ruhestands wollte die Wipperfürtherin ihre Leidenschaft noch weiter vertiefen und besuchte für zirka sechs Jahre Kunstschulen in Bergisch-Gladbach und Köln. Dort vertiefte sie ihr malerisches Talent und erlernte viele neue Techniken, darunter die Schaffung von Collagen, in denen auch Materialien aus der Natur eingearbeitet werden. Maria Callegari besucht auch heute noch eine Malschule in Wipperfürth. Der Spachtel ist mittlerweile ihr liebster Pinsel und ein Erkennungsmerkmal ihrer Werke, die in hellen Farben erstrahlen.