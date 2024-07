Werke der Wermelskirchenerin Annegret Thurn im Hückeswagener Haus Zach „Künstlerin der Herzen“ stellt im Island aus

Alles begann letztlich mit einem Abschied. Vor vielen Jahren arbeitete Annegret Thurn, die eine kaufmännische Ausbildung absolviert hatte, noch in der Entwicklungsabteilung bei Ford in Köln, als ihr wie vielen anderen gekündigt wurde. Ihre Kollegen schenkten ihr daraufhin eine Staffelei und meinten: „Du kommst sowieso in einem Jahr wieder, so lange kannst Du malen.“ Doch die gebürtige Sauerländerin, die 30 Jahre in der Domstadt lebte, kam nicht zurück. Aber die Kunst ist ihr dafür geblieben. „Ich hatte damals eine Eingebung, dass ich das jetzt machen muss“, erinnert sich die heute 64-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion im Vorfeld der Vernissage am Sonntagmittag.