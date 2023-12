Aktion für den Hückeswagener Feierabendmarkt im Juni Künstler gesucht für „Nacht der Kunst 2.0“

Der Plan verdichtet sich, wie es so oft in Abenteuerfilmen heißt. Und das passt auch sehr gut zur „Nacht der Kunst 2.0“, die im kommenden Jahr von Marlen Nitzsche in der Schloss-Stadt veranstaltet werden soll. Die Hückeswagenerin war in den vergangenen Wochen seit der Ankündigung, eine Neuauflage der 2015 zum Mitsommernachts-Fest der damaligen Werbegemeinschaft erfolgreich ausgerichteten Kunstveranstaltung machen zu wollen, sehr aktiv. Mittlerweile steht beispielsweise der Termin. „Die neue ‚Nacht der Kunst‘ wird am Donnerstag, 6. Juni, stattfinden – eingebettet in den Feierabendmarkt, der an diesem Nachmittag und Abend ebenfalls stattfinden wird“, sagt Maren Nitzsche.