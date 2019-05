Evangelische Kirche : Künftige evangelische Pfarrerin hält Probepredigt

Der offizielle Wahlgottesdienst findet am Dienstag, 11. Juni, 19 Uhr, in der Hückeswagener Pauluskirche statt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Für Sonntag waren die Evangelischen Kirchengemeinden Hückeswagen und Bergisch Born in die Borner Kirche eingeladen, um die Probepredigt von Pfarrerin Dr. Anke Mühling anzuhören.

Die vierte Pfarrerstelle der Evangelischen Kirchengemeinde ist voraussichtlich vergeben. Für Sonntag waren die Evangelischen Kirchengemeinden Hückeswagen und Bergisch Born in die Borner Kirche eingeladen, um die Probepredigt von Pfarrerin Dr. Anke Mühling anzuhören. Die Norddeutsche hatte sich auf die vakante Pfarrstelle in den beiden Gemeinden beworben, die seit 2017 im Rahmen einer pfarramtlichen Verbindung kooperieren. Das Interesse an der Probepredigt sei groß gewesen, teilte der Hückeswagener Pfarrer Martin Haupt-Schott mit. „Die Kirche war voll besetzt, die Atmosphäre sehr wohltuend und bereichernd“, versicherte er. Für die musikalische Umrahmung des Gottesdienstes hatte der Bergisch Borner Chor „Hand in Hand“ gesorgt.