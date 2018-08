Hückeswagen: Künftig lernen und wohnen im Brunsbachtal

Mein Hückeswagen : Lernen und wohnen im Brunsbachtal

Auf der Wiese zwischen dem Bürgerbad (l.), dem Klettergarten (r.) und der Kölner Straße (o.) soll in einigen Jahren das Neubaugebiet „Brunsbachtal“ entstehen. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Unterhalb der Kölner Straße entsteht ein Neubaugebiet. Auch der Neubau der Löwen-Grundschule kommt dorthin.

Noch ist da nur eine große, leicht abfallende Wiese zu sehen, wenn man etwa vom Klettergarten in Richtung Bürgerbad blickt. Ab und zu grasen dort Kühe. Das allerdings nicht mehr allzu lange. Denn im Brunsbachtal, östlich der Innenstadt, zwischen Kölner Straße und Zum Sportzentrum gelegen, werden mittelfristig die Bagger rollen und die ersten Straßenzüge und Häuser entstehen. Einige Zeit wird man sich schon noch gedulden müssen, beschlossen und genehmigt ist das Baugebiet Brunsbachtal indes schon seit einiger Zeit. Zudem befinden sich die benötigten Flächen bereits im Eigentum der stadteigenen Hückeswagener Entwicklungsgesellschaft (HEG). Anfang des Jahres hatten die konkreten Vorbereitungen bereits begonnen, habe sich die Stadt in Abstimmungsgesprächen mit Planungsbüros zu den Bauleitplänen befunden, teilte Bauamtsleiter Andreas Schröder im Planungsausschuss mit.

Damals, Mitte Januar, war indes noch nicht klar, was nur wenige Monate später ein Novum in der Geschichte der Schloss-Stadt sein wird: Nachdem die Ratsmehrheit aus CDU, SPD und Grünen am 28. November 2017 den Schul-Tausch beschlossen hat, gründet sich die Bürgerinitiative „Vernunft macht Schule“, die sich, unterstützt von FaB und FDP, unter anderem für einen Neubau der Löwen-Grundschule eben im Brunsbachtal stark macht. Die Initiative ging auf Werbetour durch die Schloss-Stadt und sammelte genug Unterschriften, um einen Bürgerentscheid anstrengen zu können. Der fand vom 9. bis 15. April im Bürgerbüro statt – mit dem denkbar knappen Erfolg von neun Stimmen über der notwendigen Mindestzahl an insgesamt abgegebenen Stimmen. Sein „Vorläufer“, der erste Bürgerentscheid in Hückeswagen überhaupt, der im Jahr 2001 zum Parken im Island abgehalten wurde, war noch an zu wenigen abgegebenen Ja-Stimmen gescheitert.

Info Jetzt schon vormerken lassen für den Hausbau Bauen Wie das neue Baugebiet aussehen wird, ist noch nicht klar. Die Planungen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Voranfrage Wer im Brunsbachtal bauen will, kann sich aber schon jetzt bei Alisa Roggen, Tel. 88601, melden oder sich per E-Mail unter alisa.roggen@hueckeswagen.de vormerken lassen.

Damit ist klar: Im Brunsbachtal werden künftig nicht nur Wohnhäuser auf der jetzt noch grünen Wiese stehen, sondern auch eine neue Grundschule. Zwar sind die unterlegenen Parteien enttäuscht, kündigen aber an, direkt und unmittelbar mit in die Planungsarbeit einzusteigen. Die Betriebserlaubnis der bisherigen Löwen-Grundschule an der Kölner Straße wird Ende 2021 ablaufen, und somit bleibt für den Neubau nicht mehr allzu viel Zeit.

In der ersten Sitzung des Bauausschusses nach dem Entscheid Anfang Juni ging es dann auch direkt in die konkrete Arbeit. Bürgermeister Dietmar Persian verglich die Ausgangssituation mit der Wiese im Brunsbachtal: „Wir fangen bei Null an, bislang existieren nur grobe städtebauliche Skizzen.“ Um einsteigen zu können, müsse der Bebauungsplan erstellt werden, sagte Dieter Klewinghaus, Geschäftsführer der HEG. „Bis der steht, werden wohl etwa anderthalb Jahre vergehen.“ Klewinghaus legte den nach wie vor aktuellen Stand der Planungen dar und schilderte einen, wie er selbst sagt, „optimalen Zeitplan“.

Ende Juni werde das Ausschreibungsverfahren offiziell und europaweit veröffentlicht, die Bewerbungsphase für Architekturbüros lief am Dienstag ab. Die eingegangenen Bewerbungen werde die HEG bis zum 21. August sichten und prüfen, um dann fünf Büros zur Abgabe eines Angebots mit ausgearbeiteten Lösungsvorschlägen aufzufordern, betonte Klewinghaus. „Diese müssen bis zum 4. Oktober bei uns eingegangen sein, wir wiederum haben dann Zeit bis zum 16. November, um die Angebote auszuwerten.“ Könne dies alles eingehalten werden, könnte das beauftragte Büro noch im Dezember mit den Planungen beginnen. Der Bauantrag soll im Juni 2019 eingereicht werden, die Bauleitplanung bis November kommenden Jahres abgeschlossen sein. Nach diesem optimalen Zeitplan sei mit einem Baubeginn im Januar 2020 und einer Fertigstellung der Schule im August 2021 zu rechnen.