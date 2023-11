Politik in Hückeswagen Kritische Debatte um Schulneubau in Wiehagen

Die Grundschule in Wiehagen braucht mehr Räume, vor allem für die Kinder im Offenen Ganztag. Und sie braucht eine eigene Turnhalle: In beiden Punkten sind sich die Stadtverwaltung und die Kommunalpolitiker aller Fraktionen einig mit der Schulleitung, die seit Jahren mit der räumlichen Enge im Schulgebäude an der Blumenstraße zu kämpfen hat.