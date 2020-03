Hückeswagen/Bürgermonitor : Leserin kritisiert Dreck und Müll in der Wiebach-Vorsperre

Der Lebensraum Stillgewässer an der Wiebach-Vorsperre ist zurzeit kein schöner Anblick. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Oberhombrechen Am Ufer der Wiebach-Vorsperre, nahe der Wupper-Talsperre unterhalb von Oberhombrechen, ist viel Unrat angeschwemmt worden. Darüber beklagt sich eine Leserin am Bürgermonitor. Der Wupperverband kann den unappetitlichen Müll aber nicht so ohne Weiteres entfernen.

Regelmäßig genießt Ilse Hombrecher aus Mittelhombrechen ihre Spaziergänge in der nahen Umgebung. Vor allem das Wiebachtal unterhalb von Oberhombrechen und die Wupper-Talsperre haben es ihr angetan. „Doch am Rand der Wiebach-Vorsperre, direkt am Damm, ist mittlerweile jede Menge Müll angeschwemmt worden“, berichtet die Leserin am Bürgermonitor. So hat sie dort schon Holz, Plastik, Flaschen und Gummireifen entdeckt. „Das alles ist mit Schlamm bedeckt, in dem die Enten auch noch rumpicken“, schildert sie die unschönen Bilder Das sehe alles nicht schön aus, sei richtig schlimm und hässlich. Da müsse der Wupperverband doch etwas machen können, regt sie an.

Das tut er auch, allerdings ist das nicht „mal eben so“ zu erledigen. „Durch die Strömungsverhältnisse und den Wind an dieser Stelle ist das generell ein neuralgischer Punkt“, sagt Wupperverband-Sprecherin Ilona Weyer. „Im Moment sind wir in der Anstauphase.“ Daher kämen die Mitarbeiter vom Wasser aus nicht an das Schwemm-Material ran, weil das Boot zu Schaden kommen könnte. So zieht der Bootsantrieb Kühlwasser, und es könnten unter anderem Stöcke in den Propeller geraten.

Neben Naturmaterialien ist reichlich Unrat angeschwemmt worden. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

„Die Kollegen räumen dort deshalb immer dann dort auf, wenn der Wasserstand sinkt, so dass man das Material von Land aus erreichen kann“, erläutert Ilona Weyer. Das Ansammeln von Ästen und anderen Naturmaterialien könne nicht verhindert werden. Beim Unrat hingegen gingen die Kollegen davon aus, dass die Gelben Säcke eine Rolle spielen, „denn diese werden öfter in zerissenem Zustand an dieser Stelle gefunden“. Hier wäre es hilfreich, wenn die Anwohner – vor allem die oberhalb der Vorsperre – die Gelben Säcke beim Herausstellen so sichern würden, dass diese nicht weggeweht werden können. Und weiter sagt die Verbandssprecherin: „Generell spielt eine Rolle, dass Menschen Müll nicht ordnungsgemäß, sondern leider achtlos in der Umwelt entsorgen.“ Auch hier könne jeder mithelfen, das zu vermeiden.

(rue/büba)