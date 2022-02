Kammerkonzert des Duo Harbois im Hückeswagener Heimatmuseum : Ein kriminell schönes Klangerlebnis

Das „Duo Harbois“ gastierte in Hückeswagen. Foto: Saad Hamza

Hückeswagen Das Zusammenspiel von Oboe und Harfe bezauberte im Heimatmuseum. Die Musikerinnen Sandra Schumacher und Johanna Welsch fesselten auch mit spannenden Geschichten zum Hintergrund der Werke.

Oboe und Harfe standen am Samstagabend gemeinsam im Mittelpunkt beim ersten Schlosskonzert des Jahres im Heimatmuseum. Das „Duo Harbois“ entführte die Zuschauer auf eine Reise durch die französische Musikgeschichte. Die beiden Musikerinnen Sandra Schumacher, Solo-Oboistin der Essener Philharmoniker, und Johanna Welsch, Solo-Harfenistin des Beethoven-Orchesters Bonn, ließen mit „Les Folie d’Espagne“ von Marin Marais die Töne des Barocks lebendig werden. Aber auch bedeutende Klavierwerke wie „Deux Arabesque“ von Claude Debussy wusste das Duo gekonnt umzusetzen, denn Originalliteratur für die Kombination aus Oboe und Harfe gibt es nur in begrenzter Zahl.

„Wir finden es sehr reizvoll, die Klavierwerke in den Farben unserer Instrumenten-Kombination zu zeichnen“, sagte Sandra Schumacher. Die brillante Instrumentalistin wagte sich unter anderem an die „Études“ des französischen Komponisten Gilles Silvestrini heran, welche vollkommen neue technische und musikalische Ansprüche an die Oboisten stellen. Sie stehen bei nationalen und internationalen Wettbewerben immer auf der Tagesordnung, stachen dadurch aber auch aus dem sonst so melodischen Konzertprogramm im Heimatmuseum deutlich heraus.

Doch auch Johanna Welsch konnte ihr Können beim Harfen-Solo „Impromptu-Caprice“ von Gabriel Pierné unter Beweis stellen. Auch Bernard Andrès hat bei seiner Komposition „Algues“ die Besetzung mit Harfe explizit vorgesehen. Die Harfenistin setzte hier verschiedene Effekte ein, wie gedämpfte oder gekniffene Saiten sowie perlende Klänge, die an Meeresrauschen und Wassertropfen erinnerten, so dass die Oboe für eine kurze Zeit in den Hintergrund trat und fast schon zum Begleitinstrument wurde.