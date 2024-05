Denkmalschutz in Hückeswagen Kriegerdenkmal bleibt auch nach Umbau am Bahnhofsplatz

Am Bahnhofsplatz wird im Zuge des Umbaus zwar erst ab dem Herbst gearbeitet; momentan dient er noch als Bauschutt- und Materiallager für die Baufirma, die zunächst im Bereich der Tiefgaragenzufahrt arbeitet. Aber was auffällt, ist, dass das kleinere der beiden Kriegerdenkmäler an der Bahnhofstraße zurzeit mit Holz eingeschalt ist. So soll das historische Denkmal vor den Bauarbeiten geschützt werden. Denn anders als das Teilstück der Berliner Mauer, das 1999 von der brandenburgischen Gemeinde Königs Wusterhausen der Stadt Hückeswagen geschenkt und im April an die Alte Ladestraße umgesetzt worden war, wird es auch nach dem Umbau an seinem angestammten Platz stehen bleiben.