Warntag auch in Hückeswagen Kreisweit 70 Sirenen geben unterschiedliche Warntöne ab

Zeitgleich löst die Feuer- und Rettungsleitstelle des Kreises am Warntag die Katastrophenschutzsirenen aus. Etwa 70 Sirenen im Kreisgebiet – also auch in Hückeswagen – geben in einem Abstand von fünf Minuten unterschiedliche Warntöne ab. Dies soll Bürgern die Bedeutung der Sirenensignale in Erinnerung rufen.