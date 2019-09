Vollsperrung in Hückeswagen : K 11 wird saniert und voll gesperrt

Vollsperrung in Hückeswagen

Die Kreisstraße 11 an der Bever-Talsperre wird ab kommenden Montag voll gesperrt. Foto: obk

Hückeswagen Auf einer Länge von etwa einem Kilometer finden Fräsarbeiten statt. Vor dem Einbau einer neuen Asphalttragschicht und einer Deckschicht werden weitere Vorarbeiten durchgeführt.

Auf erhebliche Beeinträchtigungen und Umleitungen müssen sich Verkehrsteilnehmer auf der Kreisstraße 11 an der Bever-Talsperre ab kommenden Montag, 23. September, einstellen. Dann wird die Strecke erneuert. Das teilt das Amt für Immobilienwirtschaft des Kreises mit. Die Arbeiten erstrecken sich über Siepersbever bis hinter Stoote, umfasst also die Stadtgebiete Hückeswagen und Rade. Auf einer Länge von einem Kilometer finden Fräsarbeiten statt. Vor dem Einbau einer neuen Asphalttragschicht und einer Deckschicht werden Vorarbeiten durchgeführt: Zum einen werden mehrere Schadstellen im Dammbereich behoben und Leerrohre für das Versorgungsunternehmen verlegt. Außerdem wird ein defekter Bachdurchlass erneuert und Reparaturen am Entwässerungssystem durchgeführt, teilt Kreissprecherin Iris Trespe mit.. Die Schutzplanken werden erneuert und teils ergänzt. Im Bereich der Bauarbeiten wird die K 11 für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Eine Umleitung ist über die B 483 Herweg, Marke, Rädereichen, B 229, K 11 Rädereichen, Erlenbach, Kotten und Levenhausen eingerichtet. Der Anliegerverkehr ist eingeschränkt möglich, außer während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten bzw. der Erneuerung des Durchlasses. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mitte Oktober dauern.

www.obk.de/kreisstrassen