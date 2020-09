Mobilität in Hückeswagen : Kreis plant weiteren Radweg an der Bever für 2022/23

Mickenhagen Beim Oberbergischen Kreis haben Planungen für einen Radweg entlang der Kreisstraße 12 und parallel zu den Campingplätzen eingesetzt. Wenn alles problemlos verläuft, könnte er in zwei bis drei Jahren befahrbar sein.

Das Radwegenetz um die Bever-Talsperre zieht sich immer enger zusammen. Voraussichtlich ab Mitte September soll es zunächst einen Lückenschluss geben: Der Kreis will entlang der K 5 und 13 und der Bever-Talsperre einen Radweg bauen, der die bereits vorhandenen Radwege am Beverteich und am Wanderparkplatz der Neye-Talsperre miteinander verbindet. In einigen Jahren könnte dann noch ein Radweg entlang der K 12 vom Beverdamm bis nach Mickenhagen angelegt werden. So sind jedenfalls die aktuellen Planungen beim Kreis.