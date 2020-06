Bündnis 90/Die Grünen : Kreis-Grüne setzen auf Erneuerung

Hückeswagen/Oberberg Auf der grünen Reserveliste steht auf Platz zehn Egbert Sabelek aus Hückeswagen.

Zur Kommunalwahl im September setzen die oberbergischen Grünen auf Neubesetzung. Vor allem wünschen sie sich ein neues Gesicht für den Kreistags-Vorsitz und damit eine personelle Alternative zu Landrat Jochen Hagt (CDU). Die sehen sie in Hagts Herausforderin Tülay Durdu (SPD). Bei der Kreisversammlung am Samstag in Gummersbach nominierten sie die 45-jährige Betriebswirtin aus Rösrath mit starker Mehrheit bei fünf Nein-Stimmen zu ihrer Landrats-Kandidatin. Durdu hatte offenbar mit ihrer Rede überzeugt – und mit ihrem Satz: „Man muss keine Grüne sein, um grün zu denken.“ Tülay Durdu wird auch von der SPD und den Linken unterstützt, hinter ihrer Kandidatur um den Chefposten im Kreishaus steht also ein rot-rot-grünes Bündnis.