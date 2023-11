Angebote für Senioren in Hückeswagen Kreis 55Plus – eine Gemeinschaft mit Herz

Seit zwei Jahren zählen Gertrud und Dieter Rauer zu den Besuchern. Anschluss zu finden, fiel dem Ehepaar leicht. „Hückeswagen ist ein Dorf, man kennt viele Leute, und ich habe mit einigen zusammen in der Islandtafel gearbeitet“, sagt der ehemalige Vorsitzende der Tafel und fügt hinzu: „Was hier an Vorträgen geboten wird, hat meines Erachtens ein gutes Niveau“. Auch Gertrud Rauer sind die monatlichen Treffen wichtig: „Wenn man im Alter nicht zu sehr abbauen will, muss man in Bewegung bleiben. Ich kann nur allen empfehlen, solche Angebote anzunehmen“, appelliert die Hückeswagenerin.