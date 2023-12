Kulturmesse zum „Hüttenzauber“ in Hückeswagen Kreatives zum Weihnachtsfest und eine Waffelbäckerei

In der Schloss-Stadt ist am kommenden zweiten Adventswochenende so richtig was los. Nicht nur der Weihnachtsmarkt „Hüttenzauber“ wird von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Dezember, hoffentlich wieder tausende Besucher anlocken. Paralell dazu lädt der Stadtkulturverband für Samstag und Sonntag zur 28. Kulturmesse ins Kultur-Haus Zach ein. Hier bieten wieder Künstler aus der Region Geschenk- und Dekorationsideen für die Advents- und Weihnachtszeit an.