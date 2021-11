Martinsmarkt in Hückeswagen : Freude über Kreatives und Austausch auf Kulturmesse

Martinsmarkt in Hückeswagen

Lockdown macht erfinderisch: Ausstellerin Elisabeth Schäfer bot an ihrem Stand maßgeschneiderte Filztäschchen für Impfpässe an. Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Zwei Jahre Zwangspause musste die Kulturmesse in Hückeswagen wegen der Corona-Pandemie einlegen. Nun fand sie zum Martinsmarkt endlich wieder statt. Unter dem Motto „Mode & Style“ haben sechs Kunsthandwerkerinnen aus der Region ihre Stücke ausgestellt.

Normalerweise freuen sich die zahlreichen Besucher am Verkaufsstand von Elisabeth Schäfer über die farbenprächtige Auswahl hochwertig gefertigter Filzhandtaschen. „Aber wir müssen ja alle leider auch mit der Zeit gehen. Deshalb biete ich in diesem Jahr erstmalig kleine Etuis für die Corona-Impfpässe an“, verwies die Filzhandwerkerin auf die maßgeschneiderten Filztäschchen in allen erdenklichen Farben und Designs.