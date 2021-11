Stadtkulturverband Hückeswagen trotzt der Corona-Lage : „Kreatives fürs Fest“ bei der 24. Kulturmesse

Bei der 24. Kultrumesse wird am kommenden Wochenende eine große Auswahl an Kunsthandwerk zu besichtigen sein. Foto: Schütz, Michael (msch)

Hückeswagen Der Stadtkulturverband lädt für das erste Dezeber-Wochenende ins Kultur-Haus Zach zu seiner 24. Kulturmesse. Sechs Kunsthandwerkerinnen präsentieren dann ihr umfangreiches weihnachtliches Angebot.

Der Weihnachtsmarkt „Hüttenzauber“ ist zwar abgesagt (unsere Redaktion berichtete), die Kulturmesse des Stadtkulturverbands hingegen soll wie geplant am zweiten Adventswochenende stattfinden. Am Samstag und Sonntag, 4./5. Dezember, wird’s dann jeweils von 11 bis 17 Uhr weihnachtlich im Kultur-Haus Zach zugehen. „Die Künstler und Kunsthandwerker haben in diesem Jahr schon so viele Absagen hinnehmen müssen, und auch jetzt in der Weihnachtszeit sieht es nicht besser aus“, sagt Stefan Noppenberger, Vorsitzender des Stadtkulturverbands. „Daher haben wir uns dazu entschieden, auch ohne den ,Hüttenzauber’ den Künstlern eine Möglichkeit zum Ausstellen und Verkaufen zu ermöglichen.“