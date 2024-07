Veterinäramt des Oberbergischen Kreises Krankheit ist anzeigepflichtig

Für Verdachtsmeldungen sowie Fragen ist das Amt per E-Mail unter amt39@obk.de erreichbar oder unter Tel. 02261 88-3903. Zur Vorbeugung einer Infektion rät das Veterinäramt, die empfänglichen Tierarten mit Abwehrmitteln gegen Stechmücken zu behandeln. Für den aktuell vorgefundenen Virustyp steht ein Impfstoff zur Verfügung. Wegen der Impfung müssen sich die Tierhalter mit ihrem Tierarzt in Verbindung setzten. „Wichtig ist die Verpflichtung zur Anmeldung der Tierhaltung bei der Tierseuchenkasse in Münster“, betont das Veterinäramt.