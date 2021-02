Angebote für alle Generationen in Hückeswagen : Kooperation zwischen Juze und Ohana

Freuen sich über die Kooperation zwischen Jugendzentrum und Ohana Familienbildung (v. l.): Anna Fröhlich, Andrea Poranzke und David Visse. Foto: Jürgen Moll

Hückeswagen Der Wipperfürther Verein für Familienbildung möchte künftig auch verstärkt in der Schloss-Stadt präsent sein. Dazu arbeitet die neue Abteilung des American-Football-Vereins ASC Phoenix jetzt mit dem Jugendzentrum zusammen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Seit Anfang dieses Jahres ist die Kooperation zwischen dem Jugendzentrum (Juze) im Brunsbachtal und dem Wipperfürther Verein für Familienbildung Ohana besiegelt. Trotz Corona waren auch bereits zwei gemeinsame Aktionen möglich. „Vor einigen Wochen haben wir kostenlose Bastelrucksäcke gegen die Corona-Langeweile verteilt. Das kam sehr gut an, auch über die Stadtgrenzen von Hückeswagen hinaus“, sagt Juze-Leiterin Andrea Poranzke. Am Rosenmontag fand die zweite Aktion statt: Kamelle zum Abholen. „Wir hatten gut 170 Butterbrotdosen mit Süßigkeiten, einem Rezept für Amerikaner, eine Spielanleitung und Ausmalbilder befüllt – die gab es dann an der roten Telefonzelle unterhalb vom Bürgerbüro abzuholen“, berichtet die Stadtjugendpflegerin.

Aber mit diesen termingebundenen Aktionen soll die Kooperation noch lange nicht erschöpft sein. Anna Fröhlich, Abteilungsleitung Familienbildung für Hückeswagen und Gründerin von Ohana, plant schon bald, eine Vielzahl an Kursen anzubieten. Sobald die Corona-Pandemie es wieder zulasse, werde es damit losgehen. „Ich habe schon vor Jahren gesagt, als ich Leiterin des Jugendzentrums wurde, dass ich gerne eine Art Mehrgenerationenhaus haben würde. Deswegen freue ich mich auch sehr darauf“, versichert Andrea Poranzke. Durch die verschiedenen Zielgruppen, die durch das Kursangebot angesprochen würden, würde man diesem Ziel ein gutes Stück näherkommen können.

info Ohana bald Abteilung des ASC Phoenix Name Der Name Ohana kommt aus dem Hawaiianischen und bedeutet soviel wie Familie. Phoenix Ohana Familienbildung ist noch ein Verein, in Kürze aber eine Abteilung des American-Football-Vereins ASC Phoenix. Klub Der hat seit 2017 eine sportliche Heimat in Hückeswagen. www.ohana.nrw

Und das Angebot von Ohana – demnächst eine Abteilung des American-Football-Vereins ASC Phoenix – ist tatsächlich sehr breit aufgestellt. „Wir wollen Krabbelgruppen für Kinder bis ein Jahr sowie von ein bis zwei Jahren anbieten, aber genauso Seniorensport, Schwangerschaftskurse oder eine Theatergruppe für Kinder ab vier Jahren, bei der ‚Das Dschungelbuch’ einstudiert und hoffentlich auch aufgeführt werden soll“, berichtet Anna Fröhlich. Diese Angebote seien zunächst einmal für das erste Halbjahr festgelegt. „Wir haben noch viel vor, wir stehen erst am Anfang“, sagt Anna Fröhlich.

Die Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum hätte den Vorteil, dass hier Räumlichkeiten zur Verfügung stünden. „Besonders jetzt, wo wir doch in der Zeit des Lockdowns aufgeräumt habe – und einen neuen Abstellraum für eher selten gebrauchte Materialien zusätzlich bekommen haben“, sagt Andrea Poranzke. Kurse, die im Jugendzentrum stattfinden sollen, sind etwa „Belly-art, deine Kunst am Babybauch“, bei dem Gipsabdrücke des Babybauchs gemacht werden, und der am Samstag und Sonntag, 20./21. März, jeweils 16.30 bis 18 Uhr stattfinden soll. Oder eine Nähwerkstatt, die für Sonntag, 14. März, 15 bis 17 Uhr angeboten wird. Für Senioren soll immer montags von 11 bis 12 Uhr ein Kursus „Fit im Alter“ mit der Altenpflegerin Lisa Marie Blumberg stattfinden. Dabei geht es um die körperliche und geistige Beweglichkeit sowie die Verbesserung der Reaktionsfähigkeit. Ob die Kurse allerdings stattfinden können, ist natürlich von der Corona-Situation abhängig.

Ein spezielles Angebot von Ohana richtet sich an Firmen – und auch an die Stadtverwaltung. „In Zeiten von Corona sind sehr viele Menschen im Homeoffice tätig. Was dabei meistens zu kurz kommt, ist die Bewegung. Dem wollen wir mit einem Konzept entgegenwirken“, sagt Anna Fröhlich. Dafür könne man sich Videos ansehen zu Themen wie Rückengymnastik, Fitness am Schreibtisch oder auch Beiträge mit einer Ökothrophologin zu gesunder Ernährung.