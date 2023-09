Altstadtfest in Hückeswagen Konzerte runden Altstadtfest-Samstag ab

Und die Band, die wie gewohnt in schwarz-grün auf die Bühne kam und auch keine Probleme hatte, jede Menge Seifenblasen in die ersten Reihen zu pusten, fand ein Publikum vor, das große Lust auf Partymusik hatte. Und wer immer sich nach engen Gassen voller Menschen der Altstadtfeste früherer Jahre sehnte, konnte sich dieses Engegefühl am Samstagabend im Überfluss holen. Denn es waren so viele Menschen auf dem Schloss-Platz, dass die Temperatur direkt um mehrere Grad anstieg, wenn man ihn betrat. Das war natürlich anstrengend, in bierseliger Laune allerdings auch durchaus mit einem gewissen Charme versehen, dem man sich schwerlich entziehen konnte. Den Rest übernahm die Band mit ihrer energetischen Performance.