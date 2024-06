Konzert in Hückeswagen Virtuose Tänze auf sechs akustischen Saiten

Die Atmosphäre im Kultur-Haus Zach war dabei dem Anlass angemessen. Der Raum war in Dunkelheit getaucht, die Bühne hingegen in gedämpft rotes Licht, so dass der Fokus direkt auf dem Musiker und seinen virtuosen „Tänzen“ auf den sechs akustischen Saiten liegen konnte. Da wirkten bisweilen die überaus sympathischen Ansagen des Gitarristen geradezu aus dieser geradezu meditativen Welt herausreißend. Oder aber erdend, was ein schöner Nebeneffekt war, da man ja doch ab und zu den Kontakt zur Realität brauchen konnte.