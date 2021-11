Scottish-Folk-Konzert in Hückeswagen : Musikalische Reise zu den schottischen Highlands

Das Scottish-Folk-Duo Sabrina Palm und Steve Crawford gastiert wieder im Kultur-Haus Zach. Foto: S. Crawford

Hückeswagen Sie sind Stammgäste im Kultur-Haus Zach – Sabrina Palm und Steve Crawford werden am Samstag, 13. November, wieder ein Scottish-Folk-Konzert geben. Dazu wird es Whisky geben.

Für ihre Musik scheint die Schloss-Stadt der richtige Ort zu sein, denn Sabrina Palm und Steve Crawford werden am kommenden Samstag bereits zum fünften Mal ein Folk-Konzert im Kultur-Haus Zach gebe. „Und sicherlich werden die beiden auch diesmal für richtig gute Stimmung und musikalischen Folk-Genuss sorgen“, verspricht Stefan Noppenberger vom Trägerverein.

Sänger und Gitarrist Steve Crawford kommt aus dem schottischen Aberdeen. Mit seinen Bands wie „Catford“ und „Ballad of Crows“ sowie im Duo mit dem Mundharmonikaspieler Spider MacKenzie ist er bereits durch ganz Europa und darüber hinaus getourt. Gemeinsam mit der Bonner Fiddlerin Sabrina Palm präsentiert der junge Schotte nun Musik aus seiner Heimat. Noppenberger: „Mit seiner einfühlsamen Stimme entführt er die Zuhörer in die Weiten des schottischen Hochlands.“ In den Liedern geht es um Liebe und Tod, die See und die Berge.

„Bei fetzigen Jigs, Reels und Strathspeys begeistert Sabrina Palm auf ihrer Fiddle das Publikum“, betont Noppenberger. Da bleibe kein Fuß ruhig. Die Bonnerin spielt seit ihrer Jugend keltische Musik, tourt unter anderem mit der Band „Whisht!“ und hat als erste Deutsche die Prüfung zur Lehrerin für traditionelle Musik in Dublin bestanden. „Steve Crawford und Sabrina Palm ergänzen sich so perfekt wie die verschiedenen Geschmacksnuancen eines guten schottischen Whiskys“, versichert Noppenberger. Den wird es an diesem Abend auch geben, denn „Rita’s Weinlädchen“ ist bei diesem Konzert mit dabei und bietet verschiedene Whiskysorten an.

Karten für dieses Konzert mit Folk-Musik aus Schottland gibt es im Vorverkauf zum Preis von zwölf Euro in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de, an der Abendkasse kosten sie 14 Euro. Es gilt die 3G-Regel, darüber hinaus müssen die Besucher einen medizinischen Mundschutz beim Betreten des Kultur-Hauses Zach tragen, der dann am Platz abgenommen werden kann.

Sa., 13. November, 20 Uhr, Kultur-Haus Zach, Islandstraße 5-7.

(büba)