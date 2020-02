Konzert in Hückeswagen : Klänge aus „Down under“ und Hilfe für Australien

Hückeswagen Die Band „Jabaroo“ gastiert am Samstag, 15. Februar, wieder im Kultur-Haus Zach.

Karten zum Preis von zwölf Euro gibt es im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online unter www.kultur-haus-zach.de. An der Abendkasse kosten sie 14 Euro. Angesichts der verheerenden Buschbrände in Australien, denen in den vergangenen Monaten viele Menschen und Milliarden an Tieren zum Opfer gefallen sind, wollen die Musiker helfen. Daher kommen von jeder verkauften Karte zwei Euro der Australienhilfe des Deutschen Roten Kreuzes zu Gute.