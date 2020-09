Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : „Just Cash“ spielt die Hits einer Country-Legende

Hückeswagen Zum dritten Mal gastiert am Samstag, 12. September, die Tribute-Band „Just Cash“ im Kultur-Haus Zach. Ab 20 Uhr werden dann wieder die bekanntesten Songs von Johnny Cash zu hören sein.

Am 17. Todestag einer Legende gibt die Band „Just Cash“ ein Konzert im Kultur-Haus Zach: Am kommenden Samstag präsentieren die vier Musiker die größten Hits des Country-Superstars Johnny Cash. Angefangen bei den Songs der 50er Jahre, der „Sun-Records“-Zeit, bis hin zu den „American Recordings“ mit Songs wie „Folsom Prison Blues“, „Ring Of Fire“, „Jackson“ oder „One, Personal Jesus“ bringt die Johnny-Cash-Tribute-Band bereits zum dritten Mal diese unvergesslichen Lieder auf die Bühne des Kultur-Hauses Zach

Karten zum Preis von zwölf Euro gibt’s im Vorverkauf in der Bergischen Buchhandlung, bei Schreib- und Bastelbedarf Cannoletta sowie online über www.kultur-haus-zach.de. An der Abendkasse kosten sie 14 Euro. Die Besucher werden aber gebeten, bereits im Vorverkauf Karten zu erwerben, so dass die Sitzgruppen entsprechend vorbereitet werden können, um Abstände zu gewährleisten. Beim Betreten des Kultur-Hauses müssen alle einen Mund-Nasen-Schutz tragen, der am Sitzplatz abgenommen werden kann, und sich in eine Liste eintragen.