Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Anspruchsvolle Trio-Unterhaltung vor Mini-Publikum

Das Konzert der „Lazarev Project Group" glich dank nur fünf zahlender Zuhörer eher einer öffentlichen Probe. Foto: D.Bauer/D. Bauer

Hückeswagen Die „Lazarev Project Group“ begeistert mit hochvirtuoser Instrumentalmusik im Kultur-Haus Zach. Allerdings waren nur fünf zahlende Zuhörer gekommen. . .

Es sollte, bei aller berechtigter Sorge um die explodierenden Energiekosten und die Corona-Pandemie, ein Weckruf sein: Da kommen drei hochkarätige Musiker wie Igor Lazarev (Gitarre), Mike Haarmann (Schlagzeug) und Oliver Lutz (Bass) ins Kultur-Haus Zach, haben virtuos und leidenschaftlich gespielten Jazz-Fusion-Rock dabei – und gerade einmal fünf zahlende Gäste wollen sich das anhören. An einem Freitagabend. Im Herbst, wo es draußen kühl ist. Sicherlich, es ist nicht vollkommener Mainstream, was die „Lazarev Project Group“ da spielt, aber auch alles andere als ein totales Nischenprogramm.

Der wunderbar gewählte Opener „Welcome To The Gig“ war ein furioser Auftakt und das melancholische „Memories Of St. Petersburg“ eine melodische und auch emotionale Achterbahnfahrt. Massentauglich mag der harte Sound sicherlich nicht sein, aber ein etwas größeres Publikum hätte die Musik dann doch verdient gehabt. Denn die Songs des langhaarigen Gitarristen mit der Baseball-Kappe sind bei aller Komplexität enorm eingängig und nachvollziehbar. Zudem sind die Drei an ihren Instrumenten zum einen absolute Könner und zum anderen perfekte Teamplayer.

Mike Haarmann rührte seine Kessel mit der Energie eines Heizers im D-Zug und beeindruckendem Einfallsreichtum, war beinahe Solist in der Begleitung. Bassist Oliver Lutz war für den verhinderten Christian Kussmann eingesprungen, was man zu keiner Sekunde merkte. Zu virtuos war er auf seinem sechssaitigen Bass unterwegs, soliert bis in die höchsten Griffbrettregionen und wirkte dabei im Sitzen so entspannt wie ein Café-Besucher nach dem zweiten Stück Kuchen. Igor Lazarev selbst schien an den Fingern mit seiner E-Gitarre verwachsen zu sein, anders war kaum zu erklären, welche unglaublichen Tonfolgen er dem Instrument entlockte. Auf der anderen Seite nahm er sich auch bescheiden zurück, um ganz sanfte Akkorde zu zupfen, über die sich seine Kollegen dann austoben durften.