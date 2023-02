„Musik zur Freude“ in Hückeswagen Konzert des Posaunenchors Scheideweg

Dem Posaunenchor Scheideweg gehören etwa 25 Bläserinnen und Bläser aller Altersgruppen an. „Anders als die Bezeichnung vermuten lässt, wird nicht nur auf Posaunen, sondern auch auf Trompeten, Hörnern und Tuben gespielt“, erläutert Persian. Erfreulicherweise sei der Chor nach der Coronazeit sogar noch ein wenig angewachsen. Die Leitung seit gut einem Jahr Detlev Hoffmann inne, Lehrer an mehreren Musikschulen im Bergischen Land und studierter Klarinettist. „Der Chor hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt“, versichert der Chorleiter. „Wir wollen in dem Konzert zeigen, was wir können und unsere Gäste unterhalten. Gleichzeitig wollen wir Werbung für das Spielen im Posaunenchor machen.“ Wer noch kein Blechblasinstrument spiele, könne es in der Nachwuchsgruppe des Chores lernen.