Konzert in Hückeswagen : Klezmer und jiddische Lieder mit dem Duo „Tangoyim“

Hückeswagen Die Hückeswagener Musiker Stefanie Hölzle und Daniel Marsch geben ein Konzert im Kultur-Haus Zach.

„Die meisten unserer Lieder stammen aus dem 20. Jahrhundert, einige sind aber auch älter“, berichten die Musiker. Der Tango ziehe sich dabei wie ein roter Faden durch die Kompositionen, denn der aus Argenitinien stammende Musikstil war in dieser Zeit auch in Europa äußerst beliebt. Gerade in Osteuropa bildeten sich eigene regionale Tangostile heraus, zum Beispiel in Russland, Rumänien und Polen. Hölzle und Marsch sind bereits des Öfteren mit anderen Musikgruppen im Kultur-Haus Zach aufgetreten. Nun sind sie als „Tangoyim“ live auf der Bühne zu erleben.