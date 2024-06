Tribute-Konzerte im Hückeswagener Kultur-Haus Zach Als würde Westernhagen im Island rocken

„Ich habe eine solch grandiose Resonanz hier in Hückeswagen zunächst gar nicht erwartet“, gab Köp zu. Schließlich sei das Kultur-Haus mit seinem vielseitigen Programm nicht unbedingt eine Rock-Location. Die Tributeband brauchte sich jedenfalls um die Akzeptanz ihrer mitreißenden und auffällig authentischen Performance keinerlei Sorgen zu machen. Schließlich waren im Vorfeld sogar die kritischen Redakteure vom WDR-Fernsehen auf die sieben Musiker aus Brühl aufmerksam geworden und hatten Pohls grandiose Gesangsimitation zwei Tage zuvor in der Lokalzeit Bergisches Land vorgestellt. „Der Fernsehbericht machte etliche Leute neugierig, so dass wir am Samstagabend spontan noch viele Karten an der Abendkasse verkauften“, berichtete Detlef Bauer, Vorsitzender des Trägervereins.