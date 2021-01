Sternsinger-Aktion in Hückeswagen : Marktsträßler sammeln für Sternsinger

Hückeswagen Die Sternsinger können wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr nicht persönlich Geld für den guten Zweck sammeln. Die Anwohner der Marktstraße legten daher zusammen und sangen Sternsinger-Lieder auf der Straße.

Elf Anwohner der Marktstraße stellten sich am Freitagabend vor ihre Häuser und sangen die klassischen Sternsinger-Lieder „Heller Stern in der dunklen Nacht“ und „Stern über Bethlehem“. Im Anschluss an das kleine Straßenkonzert überreichte Britta Bognanni, stellvertretend für die Nachbarschaft, eine Sammelspende in Höhe von 120 Euro für die Aktion „Dreikönigssingen“ an Gemeindereferentin Jutta Grobe.