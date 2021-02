Corona Alaaf – Hückeswagener kfd-Frauen senden Karnevalsgruß : Konfettiregen aus dem Briefumschlag

Einen Konfettiregen sendeten die kfd-Frauen den jecken Wievern nach Hause. Foto: Beate Knecht

Hückeswagen Die beliebte Frauen-Karnevalssitzung der kfd muss, wie alle jecken Veranstaltungen, ausfallen. Die treuen Fans erhielten jedoch einen Gruß samt Konfettiregen im Mini-Format, der für Aufheiterung sorgte. Vorsitzende Beate Knecht feiert Karneval mit der Familie.

Von Heike Karsten

Fast hätte Beate Knecht ihren heimischen Weihnachtsbaum mit karnevalistischen Luftschlangen schmücken können. „Bei uns bleibt der Baum bis zum 2. Februar stehen“, berichtet die Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft (kfd) in Hückeswagen. Doch pünktlich zu Mariä Lichtmess flog der Baum raus und die frisch geputzten Fenster erhielten eine fröhlich bunte Karnevalsdekoration. Praktisch übergangslos schlitterte die Familie Knecht von der besinnlichen Weihnachts- in die jecke Narrenzeit, die in diesem Jahr recht früh beginnt.

Normalerweise würde für die kfd-Frauen jetzt der Endspurt für die Proben zur großen Frauensitzung im Saal des Kolpinghauses beginnen, die immer am Sonntag vor Weiberfastnacht stattfindet. Ein fünfstündiges Programm aus Tänzen, Sketchen, Liedern und Büttenreden stellen die närrischen Damen jedes Jahr auf die Beine. Doch aufgrund der Corona-Situation muss diese liebgewonnene Tradition ebenfalls ausfallen.

Info Mini-Büttenrede zur aktuellen Situation Foto: Beate Hoffmann Exklusiv Zur aktuellen Situation hat Beate Knecht (Foto) für unsere Leser eine Mini-Büttenrede zusammengestellt: Was hätten wir Sonntag gern mit euch geschunkelt und gesungen, flotte Sketche und freche Büttenreden wären erklungen! Doch der Spielverderber ganz gewiss, ist dieses Jahr der Corona-Driss! Aber liebe Närrinnen, wir hoffen doch ganz klar auf eine super Sitzung im nächsten Jahr! Bis dahin machen wir das Beste draus, wenn auch jede bleibt zu Haus. Wir trotzen dem Ganzen, das wär doch gelacht! Also: Pappnase auf und Musik angemacht! Dann freuen wir uns alle auf eine bessere Zeit mit Frohsinn und närrischer Heiterkeit. Denn ganz egal, ob als gemeines Teufelchen oder als gute Fee, irgendwann feiern wir wieder zusammen Karneval bei der kfd!

Alaaf!

Einen jecken Gruß gab es dennoch. „Wir haben an allen 150 Frauen, die auf unserer Sitzung im vorigen Jahr waren, am 11.11. Briefe mit Karte und Konfetti verteilt“, berichtet Beate Knecht. Die Idee dazu entstand im Karnevalsausschuss der kfd unter Leitung von Martina Teders. Neben Bildern von den witzigen Aufführungen aus den Sitzungen gab es einen Gruß mit den Worten: „Wir freuen uns, euch wiederzusehen!“ Auf die unerwartete Post folgte eine begeisterte Resonanz. „Ich bin angerufen, angeschrieben und sogar in der Stadt darauf angesprochen worden“, erinnert sich die kfd-Vorsitzende .

Anstatt an ihrer launigen Büttenrede zu schreiben, die die Ereignisse des vergangenen Jahres in der Stadt und der Kirchengemeinde auf lustige Art und Weise aufs Korn nimmt, stehen im Hause Knecht in der „fünften Jahreszeit“ Hausputz und Arztbesuche auf dem Programm. Selbst auf die Treffen mit den kfd-Frauen muss coronabedingt verzichtet werden. „Nach fast einem Jahr fehlt das schon sehr“, bedauert die Vorsitzende die schmerzlich vermissten Kontakte mit Gleichgesinnten.

Am Altweiber-Tag und am Rosenmontag wird dennoch Karneval gefeiert – wenn auch nur zu Hause mit Mann und Töchter. Tochter Pauline hat zu ihrem Geburtstag eine neue CD mit Karnevalsmusik geschenkt bekommen. „Die wird auf jeden Fall laufen“, kündigt die Hückeswagenerin an. Dann wird das Haus mit Luftschlangen geschmückt, und es gibt Mutzen oder Berliner Ballen. „Vielleicht werden wir uns auch eine DVD von einer unserer letzten Frauensitzungen ansehen – das Repertoire ist mittlerweile groß“, fügt Beate Knecht hinzu. Dass sich die Familie verkleiden und schminken wird, steht gar nicht zur Debatte. „Natürlich machen wir das, wenn auch nicht so aufwendig“, betont die Närrin.