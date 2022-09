Second-Hand-Börse in Hückeswagen : Kolpingsfamilie tauscht Kleidung

Second-Hand-Börse in Hückeswagen

Hückeswagen Verschiedene Kleidungstücke konnten im Saal des Kolpinghauses kostenlos abgegeben und mitgenommen werden. Die Idee muss sich nach Corona erst wieder etablieren.

Ordentlich gefaltet und sortiert hingen die Jacken, Hosen und Blusen am Kleiderständer, die Pullover und Kleider lagen auf den Tischen, daneben Schuhe und Accessoires. Am Sonntag füllten sich die Tische mit der Zeit, denn die Kolpingsfamilie hatte zum zweiten Kleidertausch eingeladen. Drei Stunden lang bestand die Möglichkeit, aussortierte Kleidungsstücke abzugeben und dafür andere Teile mitzunehmen. Ein Konzept, das eher in den Großstädten und von anderen Second-Hand-Tauschbörsen bekannt ist. Die Idee, die dahintersteckt, erklärte Hannah Breidenbach vom Organisationsteam. „Wir wollen damit dem Kaufwahn entgegenwirken und Abfall vermeiden“, sagte die 30-Jährige. „An der Kleiderabgabe nahmen Maria Dirschka und Silvia Breidbach die abgegebenen Kleidungsstücke entgegen. „Wir kontrollieren nicht, wie gut erhalten die Sachen sind, sondern sortieren sie nur vor“, beruhigten die Frauen eine etwas schüchtern wirkende Besucherin. Kostenloses „Shoppen“ kostet eben doch auch ein wenig Überwindung.