Kolpingsfamilie Hückeswagen Der Prinzenwagen wird „auf links gedreht“

Ein kalter Morgen in einer Scheune in Altenholte. Dort steht der – im Moment nicht als solcher zu erkennende – Kinderprinzenwagen der Kolpingsfamilie. Bei einem Haus würde man von einer „Kernsanierung“ sprechen, was gerade hier passiert. In dieser Analogie ist vom beliebten Wagen, der seit 1967 alljährlich beim Kinderrosenmontagszug „Rä-Te-Ma-Teng“ durch die Altstadt fährt, nur noch der Turm übrig, von dem aus das Kinderprinzenpaar die Kamelle unters jecke Volk am Wegesrand wirft.