Jecke Zick in Hückeswagen Prinzenwagen kehrt aus „Jungbrunnen“ zurück

Die Krone muss gerichtet werden. Das hat jetzt weder was mit einer peinlichen Situation und dem anschließenden Umgang damit „aufrecht wie eine Königin“ zu tun. In diesem Fall ist das wortwörtlich zu nehmen. Denn gerade stehen Heinz Pohl und Jörg Dörpinghaus auf dem Prinzenwagen der Kolpingsfamilie und klappen das Dach mit der neuen Krone nach oben. Denn auch das ist jetzt der Clou des generalüberholten Gefährts, das traditionell das Kinderprinzenpaar an Rosenmontag durch die jecke Menschenmasse in der Altstadt fährt und bereits seit 1967 (!) im Dienst ist. Also das Grundgestell. Vorher war das kronenlose Dach starr verbaut, sodass der Wagen nur so eben in seine „Garage“, eine Scheune in Altenholte, passte. Mit der Krone ist der Aufbau nun zwar deutlich höher. Weil das Dach aber einklappbar ist, passt der Prinzenwagen problemlos in die Scheune. Wenn der heute, am Rosenmontag, wieder das Zugende des „Rä-Te-Ma-Teng“ bildet, werden viele Jecken am Rand nicht sehen, wie viel Arbeit in den vergangenen Wochen in die Sanierung des Wagens gesteckt worden ist. Denn weil der jetzt nicht mehr durch den TÜV gekommen wäre, mussten Mitglieder der Kolpingjugend und der Kolpingsfamilie Hand anlegen. Und die Spuren sind an diesem Freitag, an dem das alte und neue Flaggschiff des Kolping-Karnevals endgültig fertiggestellt wird, bei allen Beteiligten des „Bautrupps“ zu sehen: Überall auf der Arbeitskleidung kleben Farbkleckse und Reste von Klebstoff.