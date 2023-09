Bergische Wanderwochen mit der Kolpingjugend Hückeswagen Schnitzeljagd durch die Schloss-Stadt

Es war für die zehn Kinder und ihre sechs erwachsenen Begleiter gar nicht so einfach, in den Hückeswagener Straßen die verschiedensten Zettel mit kniffeligen Fragen zu finden: Die Kolpingjugend lud am Samstagnachmittag im Rahmen der Bergischen Wanderwochen zu einer aufregenden Schnitzeljagd quer durch die Schloss-Stadt ein. Zwei Stunden lang suchten die Kinder in der Islandstraße, auf dem Fürstenberg und auf dem Dierl nach versteckten Hinweisen, um die richtige Route weiter verfolgen zu können. „Ihr müsst auch auf die roten Pfeile auf dem Boden achten“, rief die vierjährige Josephine Bratsch altklug der vorwärtsstürmenden Gruppe zu, wenn sie in ihrer jugendlichen Aufregung mal wieder einen der Hinweiszettel übersehen hatte. Darauf hatte der Schnitzel-Fuchs Carsten Klintworth zuvor spannende Fragen rund um die Hückeswagener Stadtgeschichte aufgeschrieben.